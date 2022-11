கோவை சம்பவம்..அந்த 4 பெட்டிகள்..பழைய துணி என்று மனைவியை நம்ப வைத்த முபின்..ஸ்லீப்பர் செல்

Coimbatore

கோவை: கார் வெடிப்பு சம்பவத்தில் உயிரிழந்த ஜமேசா முபின் வீட்டில் பதுக்கி வைத்த வெடி பொருட்களை எல்லாம் பழைய துணி என கூறி தனது மனைவியை ஏமாற்றிய தகவல் என்ஐஏ போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. கிட்டத்தட்ட பயங்கரவாத இயக்கத்தின் ஸ்லீப்பர் செல் போலவே வேலை செய்துள்ளார் முபின்.

நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட மக்கள் தயாராகி வந்த நிலையில் பண்டிகைக்கு முதல் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அக்டோபர் 23ஆம் தேதி கோவை கோட்டை மேடு பகுதியில் கார் ஒன்று வெடித்தது. அதில் இருந்த டிரைவர் உடல் சிதறி உயிரிழந்தார்.

கார் வெடித்த சம்பவம் குறித்து என்.ஐ.ஏ. அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த வழக்கில் தினம் தினம் புது புது தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. உயிரிழந்த ஜமேசா முபின்பின் தனது மனைவியிடம் வெடி பொருட்களை பழைய துணி என கூறி ஏமாற்றியுள்ளார். அவரது நடவடிக்கைகள் எல்லாமே மர்மமாகவே இருந்துள்ளது. அதே நேரத்தில் குடும்பத்தில் இருந்தவர்கள் யாருக்குமே அவர் மீது சந்தேகம் வராத அளவிற்கு நடந்து கொண்டுள்ளார்.

தயாராக இருந்த 'ஹிட்லிஸ்ட்’! துப்பாக்கி பட பாணியில் துப்பு துலக்கிய போலீஸ்! கோவையின் ஸ்லீப்பர் செல்?

Investigation by the NIA police revealed that Jamesa Mubin, who died in the car blast incident, had deceived his wife by claiming that all the explosives stored in his house were old clothes. Mubin has worked almost like a sleeper cell of the terrorist movement.