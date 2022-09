எல்லை மீறிய ‛பிராங்க்’ வீடியோ.. பிரபல யூடியூப் சேனல் மீது பாய்ந்த வழக்கு.. கோவை போலீஸ் அதிரடி

Coimbatore

கோவை: பொதுமக்களின் கண்ணியத்துக்கு இழுக்கு ஏற்படுத்தும் வகையிலும், உடல்ரீதியாகவும் மனரீதியாகவும் துன்புறுத்தும் வகையில் ‛‛பிராங்க்''(Prank) வீடியோ எடுத்து வெளியிட்டதாக கூறி ‛கோவை 360 டிகிரி' யூடியூப் சேனல் மீது கோவை போலீசார் முக்கிய பிரிவில் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் ஏராளமானவர்கள் யூடியூப் சேனல் துவங்கி வீடியோ பதிவேற்றி வருகின்றனர். சிலர் தங்களின் தனித்திறமைகளை காட்டி வரும் நிலையில் சிலர் ‛பிராங்க்' என்ற பெயரில் பொதுஇடத்தில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் செயலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதற்கு இந்தியாவின் பல இடங்களில் கடும் எதிர்ப்பு உள்ளது. சில இடங்களில் ‛பிராங்க்' வீடியோ எடுத்தால் போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். சென்னையில் ‛பிராங்க்' வீடியோ எடுக்க கட்டுப்பாடுகள் உள்ள நிலையில் தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் ‛பிராங்க்' வீடியோக்கள் தொடர்ந்து செய்யப்பட்டு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

The Coimbatore Police has registered a case against the YouTube channel Coimbatore 360 Degrees for taking and posting a prank video which is causing a drag on the public's dignity and physically and mentally harassing them.