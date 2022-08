உஷார்..வாட்ஸ்ஆப்பில் வந்த ஆப்பு! லிங்கை தொட்டவுடன் கடன் வாங்கியதாக மெசேஜ்! கதறித் துடித்த கோவை பெண்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : மொபைலில் வாட்ஸ்ஆப்புக்கு வந்த லிங்கை கிளிக் செய்ததால் தற்போது கடன் பெறாமலேயே கடன் பெற்றுள்ளதாக, இளம்பெண் மற்றும் அவரது குடும்ப புகைப்படங்களை ஆபாசமாக சித்தரித்து கடனை திரும்ப செலுத்தக் கோரி மிரட்டல் விடுவதாக கூறி கோவை மாவட்ட சைபர் கிரைம் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்த இளம்பெண் பேசிய வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

டாக்குமெண்ட் வேண்டாம், செக் லீப் வேண்டாம், கையெழுத்து கூட வேண்டாம் மொபைல் போனில் அப்ளை செய்தால் அடுத்த நொடியே உங்கள் அக்கவுண்டில் பணம் கிடைக்கும் என ஆன்லைன் சூதாட்டங்களை போல மக்களிடம் பணம் பறிக்கும் லோன் ஆப்களின் கொடூரம் எல்லை மீறி சென்று கொண்டிருக்கிறது.

கேட்டவுடன் பணம் கிடைக்கிறது என்பதற்காக பலரும் அதனை டவுன்லோட் செய்து ஆயிரக்கணக்கில் கடன் பெறும் நிலையில் அவற்றிற்கு ஆயிரக்கணக்கில் கொடூர வட்டி வசூலிக்கப்படுகிறது.

வாடிக்கையாளர்களின் கையெழுத்தை போட்டு ரூ26 லட்சம் நூதன மோசடி... கோவையில் பகீர்! என்ன நடந்தது?

English summary

A video of a young woman complaining to the Coimbatore Cybercrime Office saying that she getting a loan because she clicked on a WhatsApp link on her mobile phone; மொபைலில் வாட்ஸ்ஆப்புக்கு வந்த லிங்கை கிளிக் செய்ததால் தற்போது கடன் பெறாமலேயே கடன் பெற்றுள்ளதா மிரட்டல் விடுவதாக கூறி கோவை இளம்பெண் பேசிய வீடியோ