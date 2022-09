அமைச்சர் எச்சரித்தும் ஆட்டம்! அதிகார மீறலில் கவுன்சிலர் கணவர்! கோவை மாநகராட்சியில் புதிய சர்ச்சை!

Coimbatore

கோவை: கோவை மாநகராட்சியில் சுகாதார ஆய்வாளர் இருக்கையில் அமர்ந்த கவுன்சிலரின் கணவர், சுகாதாரப் பணியாளர்களின் வருகை பதிவேட்டை ஆய்வு செய்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெண் உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள் அதிகாரத்தில் அவரது குடும்பத்தினர் மூக்கை நுழைக்கக் கூடாது என அமைச்சர் கே.என்.நேரு பலமுறை எச்சரித்தும் யாரும் அதை கவனித்ததாக தெரியவில்லை.

கோவை மாநகராட்சி ஆணையர் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அம்பேத்கர் சுகாதார துப்புரவு பணியாளர் சங்கத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

Councilor husband sitted on the seat of health inspector in the Coimbatore Corporation has created a huge controversy when he inspected the attendance register of the health workers.