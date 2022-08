ஸ்டாலின் குடும்ப நிறுவனங்களுக்கு கோவையில் பலநூறு ஏக்கர் நிலம்: எடப்பாடி பழனிசாமி பகீர் குற்றச்சாட்டு

Coimbatore

கோவை : அவிநாசி - திருச்சி புறவழிச் சாலை அருகே ஸ்டாலின் குடும்ப நிறுவனங்கள் பல நூறு ஏக்கர் நிலம் வாங்கி உள்ளதாகவும், அதற்காகவே அந்த இடத்திற்குப் புதிய பேருந்து நிலையத்தை அமைக்க திட்டமிட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் வருவதாகக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

வெள்ளலூரில் பேருந்து நிலையம் கட்டும் திட்டத்தை கைவிட்டு,திருச்சி - அவிநாசி சாலைக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் உள்ள இடத்தை தேர்வு செய்து புதிதாக கட்ட ஆலோசித்து வருவதாக தகவல் வெளியானது.

இதற்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். தன் குடும்பத்தினரின் ரியல் எஸ்டேட் வியாபாரத்தைப் பெருக்கும் நோக்கத்தோடு ஸ்டாலின் இவ்வாறு செயல்பட்டால் மக்கள் வரிப்பணம் வீணாகும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

தன் குடும்ப நலனுக்காக, கோவை வெள்ளலூர் பேருந்து நிலையத்தை இடம் மாற்றும் முயற்சியை விடியா அரசு கைவிட வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Edappadi Palaniswami has alleged that MK Stalin's family companies have bought hundreds of acres of land near the Avinasi-Trichy bypass road So they are planning to construct a new bus stand at that place.