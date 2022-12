உங்க விருப்பத்தை மீறி எந்த திட்டமும் வராது.. விவசாயிகளுக்கு உறுதி கொடுத்த அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : விவசாயிகளின் விருப்பத்தை மீறி எந்தத் திட்டத்தையும் திமுக அரசு கொண்டு வராது என்கிற உத்தரவாதத்தை அளிப்பதாகவும், தாமாக முன்வந்து நிலங்களை கொடுக்கும் விவசாயிகள் அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளும் விலைக்கு மட்டுமே நிலம் எடுக்கப்படும், விவசாயிகள் கட்டாயப்படுத்தப்பட மாட்டார்கள் என்றும் மின்சாரத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

கோவையில் பாதுகாப்பு தொழில் கூடம் அமைக்க நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் போராடத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், அவர்களுடன் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, விவசாயிகளின் நலனுக்கு எதிராக இந்த அரசு செயல்படாது. போராடுகின்ற விவசாயிகள் இதைப் புரிந்து கொண்டு போராட்டங்களை கைவிட வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.

