சென்னைக்கு வேலை தேடி போகத்தேவையில்லை.. தென் மாவட்டங்களிலேயே ஐடி பார்க்.. அமைச்சர் தகவல்

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை : தென் மாவட்டஙகளின் இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு பெரும் வகையில், அவர்கள் பகுதியிலேயே தகவல் தொழில் நுட்ப பூங்காகளை அமைக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தகவல் தொழில் நுட்பத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் தெரிவித்தார்.

இதன் மூலம் சென்னைக்கு வேலை தேடி செல்ல வேண்டிய தேவையிருக்காது என்றும் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் கோவையில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கூறினார்.

கோவை விளாங்குறிச்சி டைடல் பார்க்கில் 114 கோடி மதிப்பில் புதியதாக சிறப்பு பொருளாதார மண்டல கட்டிடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இதன் கட்டுமான பணிகளை தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தார்.

English summary

Minister of Information Technology Mano Thankaraj said No need to go to Chennai in search of work, IT park will setip in the southern districts of tamilnadu.