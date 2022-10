சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைவு: விடியா அரசிடம் இருந்து விரைவில் விடியல் பிறக்கும்.. பொள்ளாச்சி ஜெயராமன்

Coimbatore

oi-Mani Singh S

கோவை: எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் மக்கள் நிம்மதியாக இருந்தனர் என்றும் தற்போது திமுக ஆட்சியில் எந்த நேரம் என்ன நடக்கும் என்று தெரியாமல் மக்கள் அச்சத்துடன் இருந்து வருவதாகவும் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் பேட்டி அளித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைந்தபிறகு சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுவிட்டதாக அதிமுக தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறது.

சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கட்சி பொதுக்கூட்டங்களில் பேசும் போது திமுக அரசு நிர்வாக திறன் அற்ற அரசாகவும் சட்டம் ஒழுங்கை கட்டுக்குள் வைக்கவில்லை என்றும் விமர்சித்து வருகிறார்.

English summary

Pollachi Jayaraman has given an interview that people were at ease during the Edappadi Palaniswami regime and now people are afraid of what will happen in the DMK regime.