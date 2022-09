பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு.. சிசிடிவி வீடியோ கொடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை.. வானதி சீனிவாசன் குற்றச்சாட்டு!

Coimbatore

கோவை: பாஜக தொண்டர்களின் வீடுகளில் வீசப்பட்ட பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு தொடர்புடைய சிசிடிவி காட்சிகளை காவல்துறையினருக்கு சமர்ப்பித்தும் நடவடிக்கை எடுப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் பாஜக மற்றும் இந்து அமைப்புகளில் உள்ள தலைவா்கள், தொண்டா்களின் அலுவலகங்கள், வீடுகள் ஆகியவற்றில் கடந்த நான்கு நாள்களாக பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசுதல், தீ வைத்தல் போன்ற வன்முறை சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த வன்முறை சம்பவங்களால் ஏற்பட்ட பாதிப்பை அந்தந்த பகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று பாதிப்பினை ஆய்வு செய்து மாநிலத் தலைமையிடம் அறிக்கை சமா்ப்பிக்க பாஜக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

BJP MLA Vanathi Srinivasan has alleged that there has been a delay even after submitting the CCTV footage to the police regarding the petrol bombs hurled at the houses of BJP workers.