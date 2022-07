"வீடியோ காலில் ஒட்டுத் துணியில்லாமல் வா".. பிளஸ் 1 மாணவியை நச்சரித்த சிறுவன்.. அடுத்து நடந்த சம்பவம்

Coimbatore

oi-Vishnupriya R

கோவை: கோவை அருகே 11 ஆம் வகுப்பு மாணவியை காதலித்த சிறுவன் அந்த மாணவியை வீடியோ காலில் நிர்வாணமாக வர சொல்லி அதை ரெக்கார்டு செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை அருகே உள்ள கோவில்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் 16 வயது சிறுமி. இவர் அங்குள்ள அரசு பள்ளியில் பிளஸ் 1 வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

கடந்த ஆண்டு இவருடன் படித்த ஒரு மாணவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது. அந்த மாணவன் 10ஆம் வகுப்பு தேர்தலில் தேர்ச்சி பெறவில்லை என தெரிகிறது. இதனால் படிப்பை பாதியிலேயே நிறுத்திவிட்டார்.

English summary

Police files complaint against 16 years old boy who took naked video of girl and blackmailing her to come again inthat state.