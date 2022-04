ஷாக்! காதலனை கரம் பிடிக்க கொலை! மூதாட்டியை கொன்று நகைகளை திருடிய பள்ளி மாணவி..! அதிர்ந்த கோவை

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் காதலித்தவனை திருமணம் செய்வதற்காக மூதாட்டியை கொலை செய்து 20 பவுன் நகையை கொள்ளையடித்த 17 வயது பள்ளி மாணவியை போலீசார் கைது செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி மாரியப்பன் வீதியை சேர்ந்தவர் நாகலட்சுமி . இவருக்கு செந்தில்வேல் என்ற மகன் மற்றும் இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர்.

தற்போது இவர் மகன் செந்தில்வேல் மற்றும் பேரனுடன் மாரியப்பன் வீதியில் உள்ள வீட்டில் வசித்து வருகிறார். இந்நிலையில் நேற்று காலை செந்தில் வேல் வழக்கம்போல வேலைக்கு சென்றுள்ளார்.

English summary

Police have arrested a 17-year-old schoolgirl in Pollachi, Coimbatore district, for killing her grandmother and robbing her of 20 pounds worth of jewelery in order to marry her lover.