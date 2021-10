தோலுரித்து விட்டதாம் ருத்ர தாண்டவம் படம்.. ரசிகர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடிய இந்து மக்கள் கட்சி

Coimbatore

oi-Veerakumar

கோவை: ருத்ர தாண்டம் திரை விமர்சனம் எப்படி இருக்கிறது என்று மக்கள் ஒரு பக்கம் தேடிக் கொண்டிருந்தால், இந்த படத்தை தாங்கள் வரவேற்பதாக கோவையில் திரையரங்குகளுக்கு ருத்ர தாண்டவம் திரைப்படத்தை பார்க்க வந்தவர்களுக்கு இந்து மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட இந்து அமைப்புகள் சார்பில் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் ருத்ர தாண்டவம் திரைப்படம் தமிழகம் முழுவதும் அக்டோபர் 1ம் தேதியான இன்று, வெளியாகியுள்ளது.

கோவையில் திரையரங்கில் வெளியான இத்திரைப்படத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் விதமாக இந்து மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு இந்து அமைப்புகள் சார்பில் அப்படம் வெளியான திரையரங்கில் சிறப்பு பூஜை செய்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

If people are looking for Rudra Thandavam review, Hindu organizations including the Hindu Makkal Katchi have welcomed the film by offering sweets to those who came to the theaters in Coimbatore to watch the Rudra Thandavam movie.