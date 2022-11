நன்றிக்கடன்.. நான் இருக்கேன் தைரியமா இருங்க- கோவை தங்கம் குடும்பத்தினரை நெகிழவைத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Coimbatore

கோவை : கோவை சென்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மறைந்த வால்பாறை முன்னாள் எம்.எல்.ஏ கோவை தங்கம் வீட்டிற்கு சென்று அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து, அக்கறையோடு விசாரித்தது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மிகுந்த பணிச்சுமைகள், உடல்நலக்குறைவுக்கு மத்தியுலும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தங்கள் வீட்டுக்கு வந்ததற்கு கோவை தங்கம் குடும்பத்தினர் முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவித்தனர்.

அதற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின், நான் தான் கோவை தங்கத்திற்கு நிறைய நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளேன், எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் என உருக்கமாகப் பேசியுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

Condoling the family of Kovai Thangam, Chief Minister Stalin said, “I owe a lot of gratitude to him, Don't worry about anything. Be brave" he spoke fervently.