'எல்லாத்தையுமே அரசியலாக்குனா எப்படீங்க'.. கட்சிகளுக்கு இது தெரிய வேண்டாமா?.. அண்ணாமலை கேள்வி

கோவை: மக்களின் மீது நம்பிக்கை இல்லாததால் தமிழக அரசு ஊரடங்கு போட்டுள்ளது என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார். கோவையில் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பேசினார்.

தமிழகத்தை காட்டிலும் சில மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்று அதிகமாக இருக்கும் போது அம்மாநில அரசு கட்டுபாடுகளை விதித்து ஆலயங்களை திறக்க அனுமதி வழங்கியுள்ளது. ஆனால் தமிழகத்தில் முக்கிய திருவிழாவான தைப்பூச தினமன்று கோவில்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது என்று அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai said that the Tamil Nadu government has imposed a curfew due to lack of trust in the people. . He said IAS and IPS officers acted as a bridge between the central government and the state government