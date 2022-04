தமிழர், முஸ்லிமுக்காக நான் பேசவில்லை, இன்று எனக்காக பேச எவரும் இல்லை -இலங்கை போராட்டத்தில் ஒரு பதாகை

Colombo

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கொழும்பு: பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டு உள்ள இலங்கையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நபர் 'தமிழர், முஸ்லிம்களுக்காக நான் பேசவில்லை, இன்று எனக்காக பேச எவரும் இல்லை' என எழுதியிருந்த பதாகை சமூக வலைதளங்களில் பலரால் பகிரப்பட்டு டிரெண்டாகி வருகிறது.

இலங்கை கடந்த சில ஆண்டுகளாக கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வருகிறது.

உணவுப் பொருட்கள் உட்பட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளதால் அந்நாட்டு மக்கள் பெரும் துயரத்துக்கு ஆளாகி இருக்கின்றனர்.

ஏராளமான ஈழத் தமிழர்கள், வாழ வழியின்றி கடல் கடந்து தமிழ்நாட்டுக்கு அகதிகளாக வரத் தொடங்கி உள்ளனர்.

இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடி: நாளை மக்கள் போராட்ட அறிவிப்பு.. முழு ஊரடங்கை அறிவித்தது அரசு

English summary

Colombo: A banner written by a person involved in the struggle in Sri Lanka during the economic crisis saying 'I do not speak for Tamils and Muslims, today there is no one to speak for me' has been shared by many on social media.