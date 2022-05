மகிந்த ராஜபக்ச உள்ளிட்ட இலங்கை அரசியல்வாதிகள் இந்தியாவில் தஞ்சம்? இந்திய தூதரகம் முக்கிய விளக்கம்

Colombo

oi-Vigneshkumar

கொழும்பு: இலங்கை அரசியல் தலைவர்கள் இந்தியாவில் தஞ்சம் அடைந்துள்ளதாக இணையத்தில் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக இலங்கைக்கான இந்தியத் தூதரகம் முக்கிய விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளது.

இலங்கை நாட்டில் ஏற்பட்ட பொருளாதார பாதிப்பு மிக மோசமான நிலையை அடைந்துவிட்டது. நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க அந்நாட்டு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்தது.

இருப்பினும், இலங்கை அரசு எடுத்த முயற்சிக்கு எதுவும் பெரிய பலன் கிடைக்கவில்லை. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் கூட அங்கு விண்ணை முட்டும் அளவுக்குச் சென்றுவிட்டது.

English summary

India's High Commission says says no political leaders and their families have fled to India: (இந்தியாவில் தஞ்சம் புகுந்த இலங்கை அரசியல்வாதிகள் குறித்து இந்திய தூதரகம் விளக்கம்) India's High Commission in Sri lanka latest updates in tamil.