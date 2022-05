தயவுசெய்து கிளம்புங்க..! ராஜபக்ச & கோவுக்கு கடும் சிக்கல்! 10ல் 9 மக்கள் பதவி விலக வேண்டுமென கருத்து

Colombo

oi-Rajkumar R

கொழும்பு : பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வரும் இலங்கை மக்களிடையே நடத்தப்பட்ட கருத்துக்கணிப்பில் பத்தில் ஒன்பது பேர் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் எனவும் 96 சதவீத மக்கள் அரசியல் கட்சி தலைவர்களின் சொத்துக்களை ஆய்வு செய்து அவற்றை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என கூறியுள்ளனர்.

இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் மக்கள் சிக்கி தவித்து வரும் நிலையில், பல தரப்பினர் கடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக ராஜபக்ச குடும்பத்தினருக்கு எதிராக அங்கு போராட்டங்களில் முழக்கங்கள் எழுப்பப்படுகிறது.

எரிபொருள் பற்றாக்குறை, பலமணி நேர மின்வெட்டு, தொழிற்சாலைகள் மூடல், ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம் என தீவு முழுவதும் இயல்புநிலை முடங்கி இருக்கும் நிலையில், இடைக்கால அரசை அமைக்கும் முயற்சியில் கோத்தபய இறங்கியுள்ளார்.

English summary

In a referendum among Sri Lankans embroiled in an economic crisis, nine out of ten said that Prime Minister Mahinda Rajapakse should step down and that 96 percent of the population should inspect and confiscate the assets of political party leaders.