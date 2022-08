ஏற்கனவே இருப்பது பத்தாதா? இலங்கை மக்களுக்கு இடியாய் விழுந்த அறிவிப்பு! மண்ணெண்ணெய் 1 லி. இவ்வளவா?

Colombo

oi-Rajkumar R

கொழும்பு : கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் மக்களை மேலும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும் வகையில், இலங்கையில் மண்ணெண்ணையில் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில், 87 ரூபாயாக இருந்த ஒரு லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் விலை இன்று முதல் ஒரு லிட்டர் 340 ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் அண்டை நாடான இலங்கையில் அந்நாடு சுதந்திரம் அடைந்ததற்குப் பிறகு மிக மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ளது. கடுமையான அந்நிய செலாவணி பற்றாக்குறை காரணமாக உணவு, எரிபொருள் மற்றும் மருந்துகள் உட்பட அத்தியாவசிய பொருட்களின் இறக்குமதி தடைபட்டுள்ளது.

அரசாங்கத்திற்கு எதிரான மக்கள் கிளர்ச்சி காரணமாக, ராஜபக்ச சகோதரர்கள் நாட்டி விட்டு தப்பி பிற நாடுகளில் தஞ்சமடைந்துள்ள நிலையில், இலங்கையில் அதிபராக பொறுப்பேற்றுள்ள ரணில் விக்கிரமசிங்க நாட்டில் அவசரகால நிலையை பிரகடனப்படுத்தியுள்ளார்.

English summary

