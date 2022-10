"தனியா வரியா?".. கணவரின் இறப்பு சான்றிதழில் திருத்தம் கோரிய பெண்.. தனியாக அழைத்த விஏஓ

Cuddalore

oi-Halley Karthik

கடலூர்: பண்ருட்டி அருகே தனது கணவரின் இறப்பு சான்றிதழில் பிழை திருத்தம் செய்ய அணுகிய பெண்ணை தனியாக வருமாறு விஏஓ ஒருவர் அழைத்துள்ளார்.

இது தொடர்பான செல்போன் ஆடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

சம்பவம் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பெண்ணுக்கு ஆதரவாக குரலும் மேலெழுந்துள்ளது.

பண்ருட்டி ஆட்டம்? அண்ணே நீங்களுமா? எடப்பாடிக்கு கல்தா கொடுத்த 'மாஜி’! ஓபிஎஸ் டீமில் திடீர் ஐக்கியம்!

English summary

A VAO has invited a woman who approached her to correct an error in her husband's death certificate to come alone. Cell phone audio related to this is currently spreading rapidly on social media. Voices have also been raised in support of the woman asking that action should be taken regarding the incident.