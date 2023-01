என்எல்சியை வெளியேற்ற வலியுறுத்தி நடைபயணம்.. நிலம் கையகப்படுத்த காரணம் இதான்! பகீர் கிளப்பிய அன்புமணி

Cuddalore

oi-Vignesh Selvaraj

கடலூர் : 25,000 ஏக்கர் விளைநிலங்களை காக்கவும் என்எல்சியை வெளியேற்றவும் வலியுறுத்தி நாளை முதல் 2 நாட்கள் நடைபயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளார். என்.எல்.சிக்காக 25 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டால், அவற்றை வாழ்வாதாரமாகக் கொண்டிருக்கும் சுமார் 17 ஆயிரம் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படும் என்றும் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.

இரண்டாவது சுரங்கம் அமைப்பதற்காக 1985-ஆம் ஆண்டில் கையகப் படுத்தப்பட்ட நிலங்களில் 10,000 ஏக்கர் நிலங்கள் இன்னும் பயன்படுத்தப்படவில்லை. ஆனாலும், இன்னும் 25 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்களை கையகப்படுத்த என்.எல்.சி துடிப்பதற்கு பின்னால் வேறு காரணங்கள் உள்ளன என பகீர் கிளப்பியுள்ளார் அன்புமணி.

தனியாருக்கு தாரை வார்க்கப்படவுள்ள என்.எல்.சி, அதற்கு முன்பாக 25,000 ஏக்கர் விளைநிலங்களை கையகப்படுத்தி அதையும் தனியாரிடம் ஒப்படைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்கிறது என்று குற்றம்சாட்டியுள்ளார் அன்புமணி ராமதாஸ்.

தனியார் வசமாகும் என்எல்சி? 'A'ல் ஆரம்பிக்கும் நிறுவன வசமாகிறது? 2 அமைச்சர்கள் உடந்தை..அன்புமணி பகீர்

PMK president Anbumani Ramadoss has announced that they are going to walk for 2 days from tomorrow to protect 25,000 acres of agricultural land and to oust the NLC. Anbumani also said that if 25 thousand acres of land is acquired for NLC, about 17 thousand families who depend on it for their livelihood will be affected.