‘கடல்’ ஏரியா.. பாஜக வீசிய வலையில் சிக்கிய பெரிய மீன்கள்.. நாளை இறங்கும் அண்ணாமலை.. அணி தாவ திட்டம்?

Cuddalore

oi-Vignesh Selvaraj

கடலூர் : கடலூர் மாவட்டத்தில் திமுக உள்ளிட்ட மாற்றுக் கட்சிகளில் இருந்து முக்கியமான மீன்களை தங்கள் வலையில் பாஜக இழுத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

திமுகவை கண்டித்து நாளை தமிழகம் முழுவதும் பாஜகவினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த இருக்கும் நிலையில், கடலூரில் நடைபெறும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்கிறார் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது திமுக உள்ளிட்ட மாற்றுக் கட்சிகளைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் அண்ணாமலை முன்னிலையில் பாஜகவில் இணைய இருக்கிறார்கள் என பாஜக வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டு வருகிறது.

English summary

BJP is going to hold a protest across Tamil Nadu tomorrow condemning DMK. TN BJP President Annamalai will participate in the demonstration in Cuddalore. During this, it is said that executives from alternative parties including DMK are joining BJP.