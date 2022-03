பாழடைந்த வீட்டில் “பேசி கொண்டிருந்த”பெண்.. அடுத்தடுத்து வந்த 3 பேர்.. காதலன் கண்முன்னே நடந்த கொடூரம்

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : கடலூரில் பாழடைந்த வீட்டில் காதலனுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த இளம்பெண்ணை திரைப்பட பாணியில் காதலன் கண் முன்னேயே 3 பேர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவத்தில் 3 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கடலூர் செம்மண்டலம் பகுதியில் நேற்று நள்ளிரவு நேரத்தில் போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

அப்போது சுமார் 20 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் சாலையில் தனியாக நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டு சந்தேகமடைந்த போலீசார் அவரிடம் விசாரணை நடத்தினர்.

English summary

Police have arrested three people in connection with the gang-rape of a teenage girl who was talking to her boyfriend in a dilapidated house in Cuddalore in front of her boyfriend in the style of a movie.