13 ஆயிரம் கட்டுனா..12 லட்சம் ரூபாய் கார்.. வலைவிரித்த பெண்.. உஷரான கடலூர் நபர்.. பரவும் ஆடியோ!

Cuddalore

கடலூர்: உங்களுக்கு கார் பரிசாக கிடைத்து இருக்கிறது.. அந்த காரை பெற வேண்டும் என்றால் 13 ஆயிரம் ரூபாய் கட்டுங்கள் என்று கடலூரை சேர்ந்த ஒருவருக்கு மோசடி பெண் ஒருவர் தொலைபேசியில் பேசி பணத்தை பறிக்க முயற்சிக்கும் ஆடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

தற்போதைய நவீன காலத்திற்கு ஏற்ப திருட்டு மோசடி வேலைகளும் அப்டேட் ஆகிவிட்டன.

ஏ.டி.எம்மில் ஸ்கிம்மர் கருவி பொருத்தி நமது வங்கிக் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுப்பது, வங்கியில் இருந்து கால் செய்வதாக கூறி நமது வங்கி தகவல்களையும் ஓடிபி எண்ணையும் வாங்கி நமக்கே தெரியாமல் அக்கவுண்டில் இருந்து பணத்தை திருடுவது போன்ற மோசடிகள் தற்போது அதிகரித்து வருகிறது.

