பிரதமர் மோடியின் பிறந்த நாள்... 1 லட்சம் பேர் ரத்த தானம்...உலக சாதனை.. மத்திய அமைச்சர் பெருமிதம்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த தினத்தை பாஜக 15 நாட்களுக்கு கொண்டாட திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக நேற்று ரத்த தான முகாமை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த முகாம் நாடு முழுவதும் 5,980 இடங்களில் அக்டோபர் 1ம் தேதிவரை நடைபெறுகிறது. தற்போது வரை இந்த முகாம் மூலம் 1 லட்சம்பேர் ரத்ததானம் செய்துள்ளதாகவும் இது உலக சாதனை என்றும் அமைச்சர் மாண்டவியா அறிவித்துள்ளார்.

இதேபோல பல்வேறு திட்டங்களை பாஜகவினர் செயல்படுத்தி வருகின்றனர். ஏற்கெனவே பிரதமரின் பரிசு பொருட்கள் ஏலத்தில் விடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

BJP plans to celebrate Prime Minister Narendra Modi's birthday for 15 days. As part of this, Union Health Minister Mansukh Mandaviya inaugurated the blood donation drive yesterday. The camp will be held at 5,980 locations across the country till October 1. Minister Mandavia announced that till now 1 lakh people have donated blood through this camp and this is a world record. Similarly BJP is implementing various schemes. It is noted that it was already announced that the Prime Minister's gifts will be auctioned.