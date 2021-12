ஓமிக்ரான் இந்தியாவில் பரவினால்.. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு கேஸ் பதிவாக கூடும் தெரியுமா? பால் வார்னிங்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: ஓமிக்ரான் பரவல் அதிகரித்து வருவதால் பண்டிகை காலங்களில் பொதுமக்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் டாக்டர் வி.கே.பால் கூறியுள்ளார். இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் பரவினால் தினமும் சுமார் 14 முதல்15 லட்சம் பேர் வரை பாதிக்கப்படுவார்கள் எனவும் வி.கே. பால் எச்சரித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு கடந்த 20 நாட்களாக 10,000த்திற்கும் கீழ் குறைந்திருக்கிறது என்றாலும் நாம் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது. கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு பண்டிகை என்று வரிசையாக வரவிருப்பதால் மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று டாக்டர் வி.கே பால் கூறியுள்ளார். இது இன்னமும் கூட வளர்ந்து வரும் எதிர்பாரா சூழல் என்ற மட்டத்தில்தான் இருக்கிறது.

இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் மிதமான அளவில்தான் தொற்று பரவி வருகிறது. அரசு நிலைமைகளை கண்காணித்து வருகிறது.

ஒவ்வொரு கொரோனா பரிசோதனை சாம்பிளையும் ஜெனோம் வரிசைப்பாடு செய்வது கடினம். அது கண்காணிப்பு, பெருந்தொற்று பரவல் எச்சரிக்கை உத்தியாகும், அதை வைத்து நோய்க்கணிப்பு செய்ய முடியாது.

English summary

Niti Aayog member Dr VK Paul said the public should be extra vigilant during the festive season as the spread of Omicron is on the rise. According to VK, about 14 to 15 lakh people are affected daily by the spread of Omicron in India. Paul warns.