அடேங்கப்பா சாதனை! அதிக வரி செலுத்தி முகேஷ் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் முதலிடம்! எவ்வளவு தெரியுமா?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் அதிக வரி செலுத்திய நிறுவனமாக முகேஷ் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் இருந்து வருகிறது. கடந்த நிதியாண்டில் ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் செலுத்திய வரி உள்ளிட்ட முக்கிய விபரங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்தியாவில் தொழில் செய்யும் நிறுவனங்கள் தங்களின் வருமானத்துக்கு ஏற்ப ஆண்டுதோறும் வரி செலுத்தி வருகின்றனர். சிறு நிறுவனங்கள் முதல் பெரும் நிறுவனங்கள் வரை அதிகளவில் வரிகள் செலுத்துவது தான் மத்திய, மாநில அரசுகளின் வருவாயாக உள்ளன.

இதனால் தான் பெரும் நிறுவனங்களை தொழில் செய்ய ஒவ்வொரு மாநில அரசுகளும் அழைத்து வருகின்றன. இந்நிலையில் தான் 2021-22ம் நிதியாண்டில் இந்தியாவில் அதிக வரி செலுத்திய நிறுவனங்களின் விபரம் வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

Mukesh Ambani's Reliance is the highest tax payer in India. Important information including the tax paid by Reliance in the last financial year has been released.