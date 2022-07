அடேங்கப்பா.. ஒரே ஆண்டு தான்.. ஆனால் பெட்ரோல் 78 முறையும், டீசல் 76 முறையும் கிடுகிடுவென விலையேற்றம்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் 2021-2022 நிதியாண்டில் பெட்ரோல் விலை 78 முறையும், டீசல் விலை 76 முறையும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் கூறியுள்ளது.

ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ராஜ்யசபா எம்பியாக இருப்பவர் எம்பி ராகவ் சாதா. இவர் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு தொடர்பாக மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சகத்திடம் கேள்வி எழுப்பி இருந்தார்.

இவரது கேள்விக்கு மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் எரிவாயு துறை இணையமைச்சர் ராமேஸ்வர் டெலி எழுத்துப்பூர்வமாக ராஜ்யசபாவில் பதில் அளித்துள்ளார்.

English summary

Central Government conceded that the prices of petrol and diesel have been hiked 78 times and 76 times respectively in the last one year.