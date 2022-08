டெல்லி: டிராலியில் 2215 தோட்டாக்கள்! சுதந்திர தினத்தை சீர்குலைக்க திட்டமா? 6 பேரிடம் தீவிர விசாரணை

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் சுதந்திர தினத்தையாட்டி தலைநகர் டெல்லி உள்பட நாட்டின் முக்கிய இடங்களில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் டெல்லியில் டிராலி பேக்குகளில் இருந்த 2,215 தோட்டாக்களுடன் 6 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். தீவிரவாதிகள் மூலம் சுதந்திர தினத்தை சீர்குலைக்க சதித்திட்டம் உள்ளதா? என்பது பற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினம் ஆகஸ்ட் மாதம் 15ம் தேதியான வரும் திங்கட்கிழமை வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடப்பட உள்ளது.

இதையொட்டி தலைநகர் டெல்லி உள்பட நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது மத்திய உளவுத்துறை எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Security arrangements have been intensified in important places of the country, including the capital Delhi, on Independence Day in India. In this situation, the police have arrested 6 people with 2,215 bullets in Delhi. Is there a conspiracy to disrupt Independence Day? The police are investigating.