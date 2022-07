வாலிபருக்கு 'பளார்' விட்ட இளம்பெண்... தீயாக பரவும் வீடியோ! டெல்லி மெட்ரோ ரெயிலில் என்ன நடந்தது?

Delhi

புதுடெல்லி: டெல்லி மெட்ரோ ரெயிலில் இளம்பெண் ஒருவர் வாலிபரின் கண்ணத்தில் பளார்-பளார் என அறையும் வீடியோ காட்சி ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது.

உலகையே கைக்குள் அடக்கியுள்ள ஸ்மார்ட் போன்கள் மக்களின் பயன்பாடுக்கு வந்ததில் இருந்து, எங்கு எந்த சம்பவம் நடந்தாலும் சில நிமிடங்களில், ஏன் சில நொடிகளில் நம் கண் முன் வந்து விடுகிறது.

அப்படி டெல்லியில் நடக்கும் சம்பவம் ஒன்றுதான் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. டெல்லி மெட்ரோ ரெயிலில் பயணம் செய்த ஒருவர் தான் அந்த வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Young man was attacked by a young woman in a busy delhi metrotrain. It appears the fight began over the boy insulting a T-shirt that the girl had bought.