இந்தியாவில் 24 மணி நேரத்தில் 4100 பேர் கொரோனாவில் பலி.. பரபரப்பை கிளப்பிய அறிக்கை.. பீதி வேண்டாம்

டெல்லி : மத்திய அரசின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் சுமார் 1600 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகி உள்ளதாகவும், 4100 பேர் கொரோனா காரணமாக உயிரிழந்துள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

2019ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்ட இந்த வைரஸ் உலகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்களை காவு வாங்கியதோடு, உலக அளவில் பெரும் பொருளாதார இழப்பையும் உருவாக்கியது.

அடுத்தடுத்து உருமாற்றம் அடைந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில் மீண்டும் ஆட்டத்தை துவக்கிய நிலையில் தற்போது சற்றே அடங்கியுள்ளது.

According to the Union Ministry of Health today, about 1,600 people in India have been diagnosed with corona in the last 24 hours and 4,100 have died due to corona.