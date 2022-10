வேலை வாங்கி தருவதாக இளம்பெண் பலாத்காரம்: அந்தமான் முன்னாள் தலைமை செயலாளரிடம் 8 மணி நேரம் விசாரணை!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி இளம்பெண்ணை பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் அந்தமான் முன்னாள் தலைமை செயலாளர் ஜிதேந்திர நரைனிடம் சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு 8 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தினர்.

இந்தியப் பெருங்கடலில் உள்ள தீவுக்கூட்டங்களை உள்ளடக்கியது அந்தமான் நிகோபார்.

மத்திய அரசின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள யூனியன் பிரதேசமான அந்தமான் நிகோபாரில் தலைமைச் செயலாளராக உள்ள ஜிதேந்திர நரைன் மீது இளம் பெண் பாலியல் குற்றச்சாட்டை சுமத்தினார்.

The Special Investigation Committee interrogated Jitendra Narain, the former chief secretary of Andaman, for 8 hours in the case of raping a young woman on the pretext of getting a job.