'முதல் முறையாக தலித் முதல்வர்.. அதை தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல் சித்து ராஜினாமா..' விளாசும் ஆம் ஆத்மி

டெல்லி: பஞ்சாப் காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் பதவியில் இருந்து நவ்ஜோத் சிங் சித்து ராஜினாமா செய்துள்ள நிலையில், மாநிலத்தில் முதல்வராகத் தலித் ஒருவர் இருப்பதைத் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமலேயே சித்து ராஜினாமா செய்துள்ளதாக ஆம் ஆத்மி சாடியுள்ளது.

பதவியேற்ற இரண்டே மாதத்தில் ராஜினாமா செய்த சித்து ... பஞ்சாப் காங்கிரஸில் மீண்டும் குழப்பம்!

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. அங்கு இப்போது மிகப் பெரியளவில் உள்கட்சி மோதல் வெடித்துள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் பல மாதங்கள் இருந்தாலும்கூட பஞ்சாப் அரசியல் களத்தில் பரபரப்புக்குப் பஞ்சம் இல்லாமல் போய்க் கொண்டிருக்கிறது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் தான் பஞ்சாப் முதல்வர் பதவியில் இருந்து கேப்டன் அமரீந்தர் சிங் விலகினார். சரண்ஜித் சிங் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் முதல்வராக நியமிக்கப்பட்டார்.

