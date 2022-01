புத்தாண்டில் பிரதமர் தந்த பரிசு... விவசாயிகள் வங்கிக் கணக்கில் வந்து சேர்ந்த தலா 2000 ரூபாய்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: பிரதமரின் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் பத்தாவது தவணையாக சுமார் 10 கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் சுமார் 20 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

2019ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அறிவிக்கப்பட்ட மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டில் விவசாயிகளுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

பிரதமர் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளின் குடும்பத்திற்கு ஆண்டுதோறும் 6,000 ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. தலா 2000 வீதம் மூன்று தவணைகளாக பணம் செலுத்தபடும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

சூப்பர் ஹீரோ.. சென்னை டிராபிக்கில் சிக்கிய ஆம்புலன்ஸ்.. 5 கிமீ நடந்தே போய் வழி உண்டாக்கிய நபர்.. செம

English summary

About Rs 20,000 crore has been credited directly to the bank accounts of about 10 crore farmers in the tenth installment under the Prime Minister's Kisan scheme.