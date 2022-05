18 வருஷம் வீணா போச்சு! புலம்பி தள்ளிய நக்மா! ராஜ்யசபா சீட் மறுப்பால் விரக்தி! பாஜகவுக்கு பறக்கிறாரா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்படாத நிலையில், 18 ஆண்டுகள் காத்திருப்பு ஏமாற்றம் அளிக்கிறது எனவும், எம்பி பதவிக்கு தகுதியல்லாத நபரா நான்? என மகிளா காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளரும், நடிகையுமான நக்மா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழ் திரையுலகில் 90ஆம் ஆண்டுகளில் மிகப் பிரபலமாக இருந்தவர் நடிகை நக்மா. இயக்குனர் சங்கர் இயக்கத்தில் பிரபுதேவாவுடன் காதலன் படத்தில் தனது நடிப்பின் மூலம் ரசிகர்கள் மனதை அலைபாய செய்த நக்மா, தொடர்ந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், நவரச நாயகன் கார்த்திக் என மிகப் பிரபலமானார்.

பாலிவுட்டில் பாகி - ஏ ரெபெல் ஃபார் லவ்) திரைப்படத்தில் சல்மான்கானுக்கு ஜோடியாக அறிமுகமான நக்மா, அதன்பின் இந்தி தொடங்கி தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம்,கன்னடம்,போஜ்புரி,பெங்காலி,பஞ்சாபி,மராத்தி என அனைத்து மொழிகளிலும் ஹிரோயினாக வலம் வந்தார்.

ராஜ்யசபா தேர்தல்.. பாஜக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு! நிர்மலா சீதாராமன் கர்நாடகாவில் இருந்து போட்டி

English summary

Am I not eligible for the post of MP as 18 years of waiting is disappointing as I have not been given the opportunity to contest for the post of Member of the rajya sabha ? Mahila Congress general secretary and actress Nagma has raised the question.