அதானி விவகாரம்.. காங்கிரஸ் மெகாமூவ்..எல்ஐசி, எஸ்பிஐக்கு குறி.. பிப்.,6ல் நாடு முழுவதும் போராட்டம்

டெல்லி: ஹிண்டர்பர்க் ஆய்வறிக்கையால் அதானி குழுமம் மிகப்பெரிய சரிவை சந்தித்துள்ளது. அதானி குழுமத்தில் எல்ஐசி முதலீடு செய்துள்ள நிலையில் எஸ்பிஐ கடன் வழங்கி உள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனக்கூறி காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தை 2 நாளாக முடக்கின. இந்நிலையில் தான் காங்கிரஸ் கட்சி மெகாமூவ் ஒன்றை கையில் எடுத்துள்ளது. இந்நிலையில் நாடு முழுவதும் பிப்ரவரி 6ம் தேதி எல்ஐசி மற்றும் எஸ்பிஐ வங்கி முன்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் என காங்கிரஸ் கட்சி அறிவித்துள்ளது.

அதானி.. குஜராத்தை சேர்ந்த இவர் இந்தியாவின் முன்னணி தொழிலதிபராக இருந்து வருகிறார். மின்சாரம் முதல் துறைமுகம் வரையிலான அனைத்து தொழில்களிலும் கால்பதித்து உலகின் மிகப்பெரிய பணக்காரர் என்ற நிலைக்கு சென்றார்.

குறிப்பாக கடந்த 2 ஆண்டுகளில் அவரது வளர்ச்சி என்பது மிகமிக பெரியதாக இருந்தது. இந்நிலையில் தான் தற்போது அதானி மிகப்பெரிய சரிவை சந்தித்துள்ளார். அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஹிண்டன்பர்க் ஆய்வு நிறுவனம் தான் இதற்கு காரணம்.

The Hinderburg report has seen the Adani Group suffer a major decline. While LIC has invested in the Adani Group, SBI has provided the loan. Opposition parties including the Congress blocked the Parliament for 2 days demanding an inquiry into the matter. It is in this situation that the Congress party has taken a mega move. In this case, the Congress party has announced that a protest will be held in front of LIC and SBI Bank on February 6 across the country.