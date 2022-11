அரவணைக்கும் பாஜக.. அதிமுக எம்பி தம்பித்துரைக்கு புதிய பொறுப்பு.. மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவிப்பு

Delhi

டெல்லி: 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழகத்தில் பாஜகவை கூட்டணியில் இருந்து கழற்றிவிட எடப்பாடி பழனிச்சாமி முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் பரவும் நிலையில் தான் அவரது ஆதரவாளரான அதிமுக எம்பி தம்பித்துரைக்கு நாடாளுமன்ற சுகாதாரத்துறை சார்பில் புதிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

2024ல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மத்தியில் ஆட்சியை பிடித்து ஹாட்ரிக் சாதனை படைக்கும் முனைப்பில் பாஜக தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது.

தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் உள்ள நிலையில் இப்போதே பாஜக களப்பணி ஆற்றி வருகிறது. காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை பாஜக வியூகங்களை வகுக்க தொடங்கி உள்ளது.

