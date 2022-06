6 மாநிலம்! துப்பாக்கிச்சூடு முதல் துணை முதல்வர் வீட்டை நொறுக்கியது வரை! அக்னிபாத்தால் நடந்தது என்ன?

Delhi

டெல்லி: அக்னிபாத் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்று பல்வேறு இடங்களில் போராட்டம் நடந்த நிலையில் பீகார், தெலுங்கானா உள்பட 6 மாநிலங்களில் உக்கிரமாக போராட்டங்கள் நடந்தன. ரயில்கள் எரிக்கப்பட்டு ரயில் நிலையங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டன. குறிப்பாக செகந்திராபாத்தில் துப்பாக்கிச்சூட்டில் ஒருவர் பலியான நிலையில் பீகாரில் பாஜகவை சேர்ந்த துணை முதல்வரின் வீடு சூறையாடப்பட்டது.

ராணுவம், கப்பற்படை, விமானப்படைகளில் குறுகிய கால அதாவது ஆண்டு பணி திட்டமாக அக்னிபாத் திட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

இத்திட்டத்தின் கீழ் பாதுகாப்பு துறையில் உள்ள முப்படைகளில் இளைஞர்கள் குறுகிய காலமாக 4 ஆண்டு வரை பணி செய்ய முடியும். அவர்களுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் முதல் ரூ.40 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும். ஓய்வூதியம் கிடையாது.

சவால்களை சமாளிக்க முழு போர்படையாக மாறும் இந்திய ராணுவம்! அக்னிபாத் குறித்து ராணுவ தளபதி பெருமை

