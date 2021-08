கொரோனா 'ஆர் எண் வேல்யூ' அதிகரிப்பு.. கட்டுப்பாடு இல்லைனா நிலைமை மோசமாகும்.. எய்ம்ஸ் தலைவர் வார்னிங்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியாவில் 'ஆர் எண் வேல்யூ' தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது என்றும் இது மிகவும் கவலையளிக்கும் விஷயம் என்றும் எய்ம்ஸ் தலைவர் டாக்டர் ரன்தீப் குலேரியா தெரிவித்துள்ளார். கட்டுப்பாடுகளை தீவிரமாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார்.

ஆர் எண் மதிப்பு என்பது கொரோனா வைரஸை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு வழி அல்லது நோயை பரப்பும் திறனை குறிப்பது ஆகும். அதாவது ஒரு நபரால் எத்தனை பேருக்கு நோய் பரப்பபடுகிறது என்பதை வைத்து இது மதிப்பிப்படுகிறது.

இந்தியாவில் சில நாட்கள் ஓய்வெடுத்த கொரோனா மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. கேரளாவில் கொரோனாவின் உச்சம் நிகழ்ந்து வருகிறது. மேலும், தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகாவிலும் தொற்று அதிகரித்துள்ளது.

English summary

AIIMS chief Dr Randeep Gularia has said that the 'R number value' in India continues to rise and this is a matter of great concern