பாஜகவை எதிர்க்க அனைவரும் ஓரணியில் திரளனும்.. சோனியா காந்தியை சந்தித்த பின் லாலு பிரசாத் கருத்து

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛இந்தியாவில் இந்தியாவில் பாஜகவை எதிர்ப்பது என்பது காங்கிரஸ் இன்றி சாத்தியமில்லை. இதற்கு காங்கிரஸ் கூட்டணி அவசியம். இந்தியாவில் பாஜகவை எதிர்த்து போராடுவதில் காங்கிரஸ் கட்சி தான் முன்னணியில் உள்ளது. பாஜகவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் ஒரே பக்கம் நின்று உறுதியான செயல்திட்டத்துடன் செயல்பட வேண்டும்'' என சோனியா காந்தியை சந்தித்த பிறகு ராஷ்ட்ரிய ஜனதாதளம் கட்சியின் தலைவர் லாலு பிரசாத் யாதவ் கூறினார்.

இந்தியாவில் 2024ல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்ள பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட தேசிய கட்சிகள் தயாராகி வருகின்றன.

இந்நிலையில் பீகாரில் பாஜகவை கழற்றிவிட்டு லாலு பிரசாத் யாதவின் ராஷ்ட்ரிய ஜனதாதளம், காங்கிரஸ் கட்சியுடன் ஐக்கிய ஜனதாதளம் கட்சியின் நிதிஷ் குமார் கூட்டணி அமைத்து மீண்டும் முதல்வரானார்.

English summary

Resisting the BJP in India is not possible without the Congress. Congress alliance is necessary for this. In India, the Congress party is leading the fight against the BJP. All opposition parties should stand on the same side and work with a firm plan in the struggle against the BJP", says Rashtriya Janata Dal President Lalu Prasad Yadav said after meeting Sonia Gandhi.