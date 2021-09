அமித் ஷா உடன் அமரீந்தர் சிங் பேசியது என்ன? ட்விஸ்ட் தரப்போகிறதா பாஜக.. எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி : டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை பஞ்சாப் முன்னாள் முதல்வர் கேப்டன் அமரீந்தர் சிங் சந்தித்தது ஏன் என்பது குறித்து அவரது ஊடக ஆலோசகர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அமரீந்த சிங் அமித்ஷாவை சந்தித்து விவசாயிகள் பிரச்சனையை பற்றி பேசி உள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே விரைவில் புதிய அறிவிப்பு வரப்போகிறதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், பஞ்சாப் மாநில முன்னாள் முதல்வருமான கேப்டன் அமரீந்தர் சிங் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகப்போவதாக ஊடகங்களில் காட்டுத்தீ போல் பரவி வருகிறது.

ஏனெனில் சித்துவின் சித்து விளையாட்டுகளால் முதல்வர் பதவியை இழந்த அமரீந்தர் சிங் தற்போது டெல்லியில் முகாமிட்டுள்ளார். நேற்றே அமிஷ்தாவை சந்திக்கப்போவதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இந்நிலையில் இன்று அது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிட்ட காங்கிரஸ்.. பஞ்சாபில் தடுமாற்றம் ஏன்?

English summary

Met Union Home Minister Amit Shah in Delhi. Discussed prolonged farmers’ agitation against Farm Laws&urged him to resolve crisis urgently with repeal of the laws&guarantee MSP, besides supporting Punjab in crop diversification"-Captain Amarinder Singh: Media Advisor.