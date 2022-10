நிர்மலா சீதாராமனை திடீரென சந்தித்த பிடிஆர்! வார்த்தை போருக்கு மத்தியில் ஆலோசனை.. பின்னணி காரணம்

Delhi

டெல்லி: இலவச திட்டங்கள் தொடர்பாக மத்திய மற்றும் தமிழக அரசு இடையே வார்த்தை போர் நீடித்த நிலையில் இன்று மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை இன்று தமிழக நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் டெல்லியில் சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பின்போது பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

மத்திய அரசு-தமிழக அரசு இடையே தொடர்ந்து வார்த்தை போர் நீடித்து வருகிறது. மத்திய அரசு ஹிந்தி மொழி திணிப்பதாகவும், அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கும் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பதாகவும், விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த தவறியதாகவும் தொடர்ந்து திமுக கட்சியை சேர்ந்த தலைவர்கள் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

இதற்கு மத்திய அரசும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. சமீபத்தில் கூட நாடாளுமன்றத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விலையேற்றம் தொடர்பாக விவாதம் நடந்தது. இதில் திமுக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறியபடி பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்கவில்லை என நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பகீரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.

