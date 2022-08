ஆஹா என்ன ரம்மியமான சாலை.. இதுமாதிரி சாலை போடுங்கப்பா.. டிரெண்ட் ஆகும் ஆனந்த் மகிந்த்ராவின் வீடியோ!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இருபுறமும் உள்ள மரங்களால் உருவான சுரங்கம் மாதிரி காட்சி தரும் ஒரு ரம்மியமான சாலையின் வீடியோவை ஆனந்த் மகிந்திரா வெளியிட்டுள்ளார். தற்போது இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

நாடறிந்த தொழில் அதிபர் ஆனந்த் மகிந்திரா, ட்விட்டரில் படு ஆக்டிவாக இருப்பவர்.

அதிகம் தெரியப்படாத நபர்களின் அசாத்திய திறமைகள் மற்றும் ஊக்குவிக்கும் வகையிலான பதிவுகளை ஆனந்த் மகிந்திரா அடிக்கடி பகிர்ந்து வருகிறார்.

Anand Mahindra has posted a video of a beautiful road that looks like a tunnel formed by trees on both sides. Now this video is spreading fast on social media.