பாஜக, காங்கிரசை தவிர இந்தியாவில் வேறு எந்த கட்சியும் 48 இடங்களுக்கு மேல் பெறாது.. ப சிதம்பரம்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சி இல்லாமல் எதிர்க்கட்சிகள் 'ஹாம்லெட் இல்லாத பிரின்ஸ் ஆப் டென்மார்க்' என்பது போலவே இருக்கும் என்றும் பாஜக, காங்கிரசை தவிர இந்தியாவில் வேறு எந்த கட்சியும் 48 இடங்களுக்கு மேல் பெறுவது சாத்தியமில்லை என்றும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.

ஹாம்லெட் இல்லாத பிரின்ஸ் ஆப் டென்மார்க்'

வரும் 2024 ஆம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசுக்கு எதிரான கூட்டணியை உருவாக்குவதில் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவ் ஆகியோர் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இது 2வது சுதந்திர போராட்டம்.. வெள்ளையனை போல் வெளியேற்றனும்.. பாஜகவை தாக்கிய ப. சிதம்பரம்

English summary

Former Union Minister and senior Congress leader P. Chidambaram has said that the opposition parties without the Congress party would be like the 'Prince of Denmark without Hamlet' and it is impossible for any other party in India except the BJP and Congress to win more than 48 seats.