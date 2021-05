சிங்கப்பூரில் திரிபு வைரஸ்.. குழந்தைகளுக்கு ஆபத்து .. விமானத்தை நிப்பாட்டுங்க.. கெஜ்ரிவால் கோரிக்கை

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: சிங்கப்பூரில் புதிய திரிபு வைரஸ் கண்டறியப்பட்டதால் சிங்கப்பூரில் இருந்து இந்தியாவுக்கு விமான சேவைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் .

இந்தியாவில் முதல் அலையை போல் அல்லாமல் கொரோனா இரண்டாவது அலையின் அலை மிக கடுமையாக இருக்கிறது.

இது தவிர மூன்றாவது அலையை இந்தியா எதிர்கொள்ள வேண்டியதிருக்கும் என்று ஆராய்ச்சி நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has demanded a ban on flights from Singapore to India following the discovery of a new strain of the virus in Singapore