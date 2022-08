'அதிகரிக்கும் கொரோனா'. . பரிசோதனையை அதிகப்படுத்துங்க. . 7 மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு திடீர் கடிதம்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இந்தியாவில் தமிழ்நாடு, டெல்லி, கேரளா உள்ளிட்ட 7 மாநிலங்களில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதால், கொரோனா பரிசோதனையை துரிதப்படுத்துமாறும், தடுப்பூசி செலுத்துவதை அதிகரிக்குமாறும் இம்மாநிலங்களுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.

கடந்த 2020-ம் ஆண்டு இந்தியாவுக்குள் நுழைந்த கொரோனா இன்றும் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் பரவிக்கொண்டு தான் இருக்கிறது.

நாட்டில் பெரும்பாலானோருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு விட்ட காரணத்தால் மிக வேகமாக பரவாமல் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் தற்போதும் ஒரு சில இடங்களில் கொரோனா பரவிக்கொண்டு தான் இருக்கிறது.

தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் கொரோனா தொற்று- தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த மத்திய அரசு கடிதம்

