அன்று வாஜ்பாயின் தனி செயலாளர்.. இன்று ரயில்வே துறை அமைச்சர்.. யார் இந்த அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஐஏஎஸ்

டெல்லி: இன்று புதிதாக 43 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுள்ள நிலையில், முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய்க்கு தனிப்பட்ட செயலராக இருந்த அஸ்வினி வைஷ்ணவ்க்கும் அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மோடி தலைமையிலா மத்திய அமைச்சரவை கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்தது. அப்போது மொத்தம் 53 அமைச்சர்கள் இடம் பெற்றிருந்தனர்.

இந்நிலையில், இன்று மோடி தலைமையிலான அமைச்சரவை மாற்றப்பட்டுள்ளது. ஹர்ஷ் வர்தன், பாபுல் சுப்ரியோ உள்ளிட்ட 14 பேர் ராஜினாமா செய்தனர். புதிதாக 43 பேர் அமைச்சர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர்.

அப்படி புதிதாக அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ். 51 வயதாகும் இவர், ஒடிசாவில் இருந்து மாநிலங்களவை உறுப்பினராக உள்ளார். எம்பிஏ பட்டதாரியான அஸ்வினி வைஷ்ணவ், ஒடிசா 1994 பேட்ஜ் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆவர்.

கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட மோசமான புயல் ஒடிசாவில் மோசமான பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் தடுத்ததில் அஸ்வினி வைஷ்ணவ்வுன் பங்கு முக்கியமானது. புயல் குறித்து இவர் தலைமை செயலகத்திற்கு அனுப்பும் தகவல்கள் மிகவும் உபயோகமாக இருந்ததாக அவருடன் பணியாற்றிய மூத்த அதிகாரி ஒருவரும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இவர் கடந்த 2000ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் பிரதமர் அலுவலகத்திலும் பணியாற்றியவர். 2003 ஆம் ஆண்டு வரை முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயின் தனிப்பட்ட செயலாளராகவும் இருந்தார். அதைத் தொடர்ந்து 2006 ஆம் ஆண்டில், மர்முகோவா போர்ட் டிரஸ்டின் துணைத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். அதன் பின்னர் குடிமை பணியில் இருந்து விலகி எம்பிஏ படிக்க அமெரிக்கா சென்றார்.

இவருக்குத் தான் தற்போது அமைச்சர் பதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளது

