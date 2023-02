அடேங்கப்பா.. வெறும் 10 ஆண்டில் எம்பிக்களின் சொத்து மதிப்பு 286 சதவீதம் உயர்வு..டாப்பில் பாஜக-லிஸ்ட்

2009 முதல் 2019 வரை எம்பிக்களாக தேர்வானவர்களின் சொத்து மதிப்பு 286 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளதாகவும், இதில் பாஜகவை சேர்ந்தவர்கள் டாப்பில் உள்ளதாகவும் ஜனநாயக சீர்த்திருத்த சங்கம் புதுதகவலை வெளியிட்டுள்ளது.

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: கடந்த 2009ம் ஆண்டு முதல் 2019ம் ஆண்டு வரை நடந்த தேர்தலில் எம்பியாக தேர்வான 71 எம்பிக்களின் சொத்து மதிப்பு 286 மடங்கு உயர்ந்துள்ளது என ஜனநாயக சீர்த்திருத்த சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. இதில் பாஜகவின் டாப் இடத்தில் உள்ள நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்பியான ராகுல் காந்தியின் சகோதரரான வருண் காந்தியும் இந்த பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளார் என்ற முக்கிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் வேட்பாளர்கள், எம்பி, எம்எல்ஏக்கள் உள்ளிட்ட மக்கள் பிரதிநதிகள் பற்றிய முக்கிய விபரங்களை ஜனநாயக சீர்திருத்த கூட்டமைப்பு அவ்வப்போது வெளியிட்டு வருகிறது. இதில் எம்பி, எம்எல்ஏக்களின் சொத்து மதிப்பு, அவர்கள் மீதான வழக்குகள் உள்ளிட்ட விபரங்கள் இடம்பெறும்.

அந்த வகையில் தற்போது ஜனநாயக சீர்த்திருத்தங்களக்கான கூட்டமைப்பு முக்கிய தகவல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது 2009 முதல் 2019 வரையிலான தேர்தலில் எம்பியாக தேர்வானவர்களின் சொத்து மதிப்பு பற்றிய விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அதன் விபரம் வருமாறு:

தீர்ப்பு வழங்க கட்டாயப்படுத்துறீங்களா? அதிமுக தேர்தலில் போட்டியிடாமல் போக கூடாது.. நீதிபதிகள் பளீர்

English summary

According to the Democratic Reforms Association, the property value of 71 MPs elected as MPs has increased 286 times between 2009 and 2019. While the BJP is at the top, Congress MP Rahul Gandhi's younger brother Varun Gandhi has also been included in the list.