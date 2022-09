''ஆந்தை அருகில் ஒரு அழகான பெண்ணின் முகம் இருக்கிறது''.. 7 செகண்ட் டைம்.. கண்டுபிடிச்சா நீங்க கிரேட்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படத்தில் ஆந்தைக்கு அருகில் ஒரு அழகான பெண்ணின் முகம் மறைந்திருக்கிறது. அந்த பெண்ணின் முகத்தை 7 செகண்டில் கண்டுபிடித்தால் நீங்கள் அதிக ஐக்யூ லெலவல் கொண்டவர்கள் என்று சொல்லலாம்.

ஆப்டிகல் மாயை அல்லது ஆப்டிகல் இல்யூஷன் எனப்படும் படங்களுக்கு எப்போது இணையத்தில் வரவேற்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது.

இது போன்ற படங்கள் கண்களை குழப்பி மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் என்பதால் ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படங்களை இணையத்தில் அதிகம்பேர் விரும்பி பார்க்கின்றனர்.

ஆப்டிகல் இல்யூசன்: படத்தில் ஒளிந்திருக்கும் ஆந்தைகள்.. 9 செகண்ட் தான் டைம்.. கண்டுபிடிச்சா வேற லெவல்!

English summary

In the given optical illusion image, a beautiful woman's face is hidden near the owl. If you can find that girl's face in 7 seconds then you can say you have high IQ level.