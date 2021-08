'நான் என்றும் காஷ்மீருக்கு துணை நிற்பேன்.. எனக்குள்ளும் ஒரு காஷ்மீரி இருக்கிறேன்..' ராகுல் காந்தி

Delhi

டெல்லி: மாநில அந்தஸ்து பெறுவதற்குக் காஷ்மீருக்குத் துணை நிற்பேன் எனத் தெரிவித்துள்ள ராகுல் காந்தி, காஷ்மீரி என்ற சிந்தனை தனக்குள்ளும் உள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி எம்பி, 2 நாள் பயணமாக ஜம்மு காஷ்மீர் சென்றுள்ளார். சட்டப்பிரிவு 370 நீக்கப்பட்ட பிறகு ராகுல் காந்தி காஷ்மீருக்குச் செல்வது இதுவே முதல்முறையாகும்.

அங்குள்ள கீர் பவானி மற்றும் ஹஸ்ரத்பால் கோயில்களுக்குச் சென்று சிறப்பு வழிபாட்டை மேற்கொண்ட அவர், ஸ்ரீநகரில் காங்கிரஸ் கட்சியின் புதிய அலுவலகத்தைத் திறந்து வைத்தார்.

370-வது பிரிவு ரத்துக்கு பின் வெளிமாநிலத்தவர் 2 பேர்தான் காஷ்மீரில் சொத்து வாங்கினர்- மத்திய அரசு

