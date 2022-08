மற்ற கட்சிகளின் ஆட்சியை கவிழ்க்க..ரூ 6,300 கோடி செலவு செய்த பாஜக! அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பகீர் புகார்!

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையேயான மோதல் முற்றி வரும் நிலையில், பாஜக மீது அவர் பரபர குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.

தலைநகர் டெல்லியில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி ஆட்சியில் உள்ள நிலையில், சமீப காலமாக மத்திய அரசு உடனான அவரது மோதல் போக்கு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

அதிலும், டெல்லி துணை முதல்வர் மணீஷ் சிசோடியாவுக்கு சொந்தமான இடங்களில் நடத்தப்பட்ட ரெய்டிற்கு பின்னர் மத்திய அரசை நேரடியாகவே கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.

வைகோ மகனின் 7 வருடக் கனவு! 3 வருட முயற்சி! 1 வருட உழைப்பு! 'மாமனிதன் வைகோ' ஆவணப்படம் தயார்!

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal claimed that Centre did not have to impose GST on food items if the BJP had not spent crores on toppling governments: மத்திய பாஜக அரசை மிகக் கடுமையாகச் சாடும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்